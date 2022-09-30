Başkalarını ilgilendiriyor mu?: Oversharing nedir, neden olur? Oversharing engellenebilir mi?

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 13:38
<p>Dünyaca ünlü model <strong>Hailey Baldwin Bieber</strong>, eşi<strong> Justin Bieber</strong>'ın eski sevgilisi<strong> Selena Gomez</strong> hakkında ilk kez konuşurken, seks hayatları hakkındaki itiraflarıyla da gündem oldu.</p> <p>Hailey Baldwin'in açıklamaları dünyanın gündemine otururken, genç modelin açıklamaları 'oversharing' başlığıyla oldukça tartışıldı. Peki, herkesin muhakkak yaşadığı bir durumu niteleyen oversharing nedir?</p> <p>Gelin birlikte bakalım...</p>

Dünyaca ünlü model Hailey Baldwin Bieber, eşi Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez hakkında ilk kez konuşurken, seks hayatları hakkındaki itiraflarıyla da gündem oldu.

Hailey Baldwin'in açıklamaları dünyanın gündemine otururken, genç modelin açıklamaları 'oversharing' başlığıyla oldukça tartışıldı. Peki, herkesin muhakkak yaşadığı bir durumu niteleyen oversharing nedir?

Gelin birlikte bakalım...

<p><strong>OVERSHARİNG NEDİR?</strong></p> <p>İngilizce 'share' ve 'over' kelimelerinin birleşiminden oluşan bu tanım, ''aşırı paylaşmak''anlamına geliyor.</p> <p><strong>Oversharing</strong> kişinin sohbet esnasında kendi kişisel hayatı hakkında gereğinden veya uygun olandan daha fazla detay ve bilgi paylaşmasına deniyor. </p>

OVERSHARİNG NEDİR?

İngilizce 'share' ve 'over' kelimelerinin birleşiminden oluşan bu tanım, ''aşırı paylaşmak''anlamına geliyor.

Oversharing kişinin sohbet esnasında kendi kişisel hayatı hakkında gereğinden veya uygun olandan daha fazla detay ve bilgi paylaşmasına deniyor. 

<p><strong>OVERSHARİNG YAŞIYOR MUSUNUZ?</strong></p> <p>Kişinin yaşamı veya kendi hakkında gereğinden fazla bilgi paylaştığı bu durumun altında birçok neden yatıyor. </p> <p>Bir travma boşaltma durumu olarak da niteleyebileceğimiz oversharing, çevrenizdeki insanlarla paylaştığınız ya da dertleştiğiniz zamanların çok ötesinde bir kavram.</p> <p>Kişisel ve kamusal yaşam arasındaki sınırları kontrol edemiyor, fazlasını anlatmaktan kendinizi alıkoyamıyorsanız yüksek ihtimalle oversharing (aşırı paylaşım) yapıyorsunuz.</p>

OVERSHARİNG YAŞIYOR MUSUNUZ?

Kişinin yaşamı veya kendi hakkında gereğinden fazla bilgi paylaştığı bu durumun altında birçok neden yatıyor. 

Bir travma boşaltma durumu olarak da niteleyebileceğimiz oversharing, çevrenizdeki insanlarla paylaştığınız ya da dertleştiğiniz zamanların çok ötesinde bir kavram.

Kişisel ve kamusal yaşam arasındaki sınırları kontrol edemiyor, fazlasını anlatmaktan kendinizi alıkoyamıyorsanız yüksek ihtimalle oversharing (aşırı paylaşım) yapıyorsunuz.

<p><strong>MENTAL SAĞLIĞI ETKİLİYOR</strong></p> <p>Kişisel, uygunsuz veya rahatsız edici bilgilerin yanlış yerde, yanlış kişiye veya yanlış zamanda ısrarla fazla paylaşılmasının birçok mantıklı sebebi var. </p> <p>Yapılan her aşırı paylaşım, an içinde ve sonrasında kişiye stresli bir deneyim sağlar. İster kendinizle ilgili küçük, saçma bir bilgiyi isterseniz çok kritik bir konuyu paylaşın, bu durumun getirdiği pişmanlık duygusu ve tedirginlik içinizi saatlerce tüketir ve mental sağlığınızı etkiler.</p>

MENTAL SAĞLIĞI ETKİLİYOR

Kişisel, uygunsuz veya rahatsız edici bilgilerin yanlış yerde, yanlış kişiye veya yanlış zamanda ısrarla fazla paylaşılmasının birçok mantıklı sebebi var. 

Yapılan her aşırı paylaşım, an içinde ve sonrasında kişiye stresli bir deneyim sağlar. İster kendinizle ilgili küçük, saçma bir bilgiyi isterseniz çok kritik bir konuyu paylaşın, bu durumun getirdiği pişmanlık duygusu ve tedirginlik içinizi saatlerce tüketir ve mental sağlığınızı etkiler.

<p><strong>SOSYAL MEDYA TEHLİKESİ: EN ÇOK YAŞANAN ORTAM</strong></p> <p>Sosyal medya, kişisel ve profesyonel yaşamlarımız arasındaki çizgileri giderek daha fazla bulanıklaştırıyor ve bizi "arkadaş" listemizin çok ötesinde sonuçları olabilecek hassas bilgileri yayınlama riskiyle karşı karşıya bırakıyor.</p> <p>Çoğumuz sosyal medyada kendi yaşamlarımız hakkında uygunsuz miktarda ayrıntıyı (fazla paylaşım) ifşa ediyor ve daha sonra pişman oluyoruz.<strong> Utanç</strong> ve <strong>spekülasyonların</strong> ötesinde, sosyal medyada ayrım gözetmeden yapılan paylaşımlar, profesyonel yaşamınızdan kişisel yaşamınıza önemli olumsuz sonuçlar doğurabilir.</p> <p>Oversharing durumunun en fazla gözlendiği alan da doğal olarak sosyal medya platformlarıdır.</p>

SOSYAL MEDYA TEHLİKESİ: EN ÇOK YAŞANAN ORTAM

Sosyal medya, kişisel ve profesyonel yaşamlarımız arasındaki çizgileri giderek daha fazla bulanıklaştırıyor ve bizi "arkadaş" listemizin çok ötesinde sonuçları olabilecek hassas bilgileri yayınlama riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Çoğumuz sosyal medyada kendi yaşamlarımız hakkında uygunsuz miktarda ayrıntıyı (fazla paylaşım) ifşa ediyor ve daha sonra pişman oluyoruz. Utanç ve spekülasyonların ötesinde, sosyal medyada ayrım gözetmeden yapılan paylaşımlar, profesyonel yaşamınızdan kişisel yaşamınıza önemli olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Oversharing durumunun en fazla gözlendiği alan da doğal olarak sosyal medya platformlarıdır.

<p><strong>BAŞKALARINI İLGİLENDİRİYOR MU?</strong></p> <p>Güçlü duygular hissettiğimizde, genellikle içimizdeki hisleri çevremizle paylaşmak isteriz. Arkadaşlarımız, ailelerimiz ve meslektaşlarımızla iletişim kurmak ve onlardan destek almak için dürtüsel olarak itiliriz.</p> <p>Aşırı yoğun duygularla hareket edilen anlarda, ani hislerle öfke veya sevinci paylaşma duygusu gözlemlenir. Elbette bu durum çok insani bir davranıştır ama sınırları bilerek ve gözeterek. Bu ayrımı yapmak içinse sağlıklı düşünmek gerekiyor.</p> <p>Böyle yoğun olunan anlarda yapacağınız paylaşımın '<strong>başkalarını ne kadar ilgilendireceğini ve sonuçlarını düşünün</strong>.' Böyle anlarda sakin kalmak ve sonuç odaklı düşünmek fayda sağlayabilir.</p>

BAŞKALARINI İLGİLENDİRİYOR MU?

Güçlü duygular hissettiğimizde, genellikle içimizdeki hisleri çevremizle paylaşmak isteriz. Arkadaşlarımız, ailelerimiz ve meslektaşlarımızla iletişim kurmak ve onlardan destek almak için dürtüsel olarak itiliriz.

Aşırı yoğun duygularla hareket edilen anlarda, ani hislerle öfke veya sevinci paylaşma duygusu gözlemlenir. Elbette bu durum çok insani bir davranıştır ama sınırları bilerek ve gözeterek. Bu ayrımı yapmak içinse sağlıklı düşünmek gerekiyor.

Böyle yoğun olunan anlarda yapacağınız paylaşımın 'başkalarını ne kadar ilgilendireceğini ve sonuçlarını düşünün.' Böyle anlarda sakin kalmak ve sonuç odaklı düşünmek fayda sağlayabilir.

<p><strong>OVERSHARİNG'Yİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER</strong></p> <p>*<em>Yalnızlık</em></p> <p><em>*Aşırı sosyal medya kullanımı</em></p> <p><em>*Sınırı belli olmayan ilişkiker</em></p> <p><em>*Ani duygu durumları</em></p> <p><em>*Gergin veya eksik hissedilen arkadaş çevresi</em></p> <p><em>*Kendini kanıtlama ve benimsenme ihtiyacı</em></p> <p><em>*Fazla ego</em></p>

OVERSHARİNG'Yİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER

*Yalnızlık

*Aşırı sosyal medya kullanımı

*Sınırı belli olmayan ilişkiker

*Ani duygu durumları

*Gergin veya eksik hissedilen arkadaş çevresi

*Kendini kanıtlama ve benimsenme ihtiyacı

*Fazla ego

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