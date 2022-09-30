Başkalarını ilgilendiriyor mu?: Oversharing nedir, neden olur? Oversharing engellenebilir mi?

SOSYAL MEDYA TEHLİKESİ: EN ÇOK YAŞANAN ORTAM

Sosyal medya, kişisel ve profesyonel yaşamlarımız arasındaki çizgileri giderek daha fazla bulanıklaştırıyor ve bizi "arkadaş" listemizin çok ötesinde sonuçları olabilecek hassas bilgileri yayınlama riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Çoğumuz sosyal medyada kendi yaşamlarımız hakkında uygunsuz miktarda ayrıntıyı (fazla paylaşım) ifşa ediyor ve daha sonra pişman oluyoruz. Utanç ve spekülasyonların ötesinde, sosyal medyada ayrım gözetmeden yapılan paylaşımlar, profesyonel yaşamınızdan kişisel yaşamınıza önemli olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Oversharing durumunun en fazla gözlendiği alan da doğal olarak sosyal medya platformlarıdır.