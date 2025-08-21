Aksaray'ın plaka kodu ne? Aksaray'ın plaka numarası kaç? Aksaray ve ilçelerinin plaka harfleri...

Aksaray plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

AKSARAY'IN PLAKA KODU NEDİR?

Aksaray’ın plaka kodu 68 olup, Türkiye’de illere alfabetik sıraya göre verilen numaralandırmada yerini almıştır.

68 sayısı, Aksaray’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Aksaray Plaka Kodunun Anlamı

Aksaray’ın plaka kodu olan 68, alfabetik sıralamaya göre belirlenmiş olup, araç plakalarında ilin resmi kimliğini temsil eder.

Aksaray ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Aksaray’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Ağaçören 68 A, 68 AC

Eskil 68 E, 68 ES

Gülağaç 68 G, 68 GL

Güzelyurt 68 Z, 68 GZ

Ortaköy 68 O, 68 OR

Sarıyahşi 68 S, 68 SY

Sultanhanı 68 SH, 68 ST

Merkez 68 M, 68 AZ