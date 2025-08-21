Aksaray'ın plaka kodu ne? Aksaray'ın plaka numarası kaç? Aksaray ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aksaray’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Aksaray ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Aksaray plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

AKSARAY'IN PLAKA KODU NEDİR?

Aksaray’ın plaka kodu 68 olup, Türkiye’de illere alfabetik sıraya göre verilen numaralandırmada yerini almıştır.
68 sayısı, Aksaray’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Aksaray Plaka Kodunun Anlamı

Aksaray’ın plaka kodu olan 68, alfabetik sıralamaya göre belirlenmiş olup, araç plakalarında ilin resmi kimliğini temsil eder.

Aksaray ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Aksaray’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Ağaçören    68 A, 68 AC
Eskil    68 E, 68 ES
Gülağaç    68 G, 68 GL
Güzelyurt    68 Z, 68 GZ
Ortaköy    68 O, 68 OR
Sarıyahşi    68 S, 68 SY
Sultanhanı    68 SH, 68 ST
Merkez    68 M, 68 AZ

