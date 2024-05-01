Aksaray'da '1 Mayıs' sosyal deneyi; ellerine süpürge alıp temizlik yaptılar

Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:45

Güncelleme: 01.05.2024 - 10:46

Aksaray Belediyesi tarafından '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle hazırlanan sosyal deney kapsamında, yoldan geçenler çevrilip, "Süpürge ve el arabasıyla temizlik yapar mısınız? Temizlik görevlilerimiz de bir süre dinlensin" sorusu yöneltildi. Çevredekiler de ellerine süpürgeyi alıp, temizlik yaptı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu sosyal deney, ilgi gördü. Aksaray Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel sosyal deney hazırladı. 'İşçi Bayramı'na dikkat çekmek ve aynı zamanda da günlük hayatta şehrin her bir noktasında görev alan temizlik işçilerinin çalışma koşullarını anlatmayı amaçlayan deney, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşti.

YURTTAŞLAR OLUMLU YANIT VERDİ

Belediyenin basın ekipleri, yoldan geçenleri durdurup, "Süpürge ve el arabasıyla temizlik yapar mısınız? Temizlik görevlilerimiz de bir süre dinlensin" sorusunu yöneltti. İlk başta şaşkınlıkla karşılanan bu isteğe herkes olumlu yanıt verdi, ellerine süpürgeleri alıp temizlik yaptı. Bir süre yapılan temizliğin ardından süpürgeler, gerçek sahiplerine bırakıldı. O anlara ait görüntüler de belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

''GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORLAR''

Belediye işçilerinin yerine temizlik yapan Bayram Erdoğan (56), "Çoğumuz farkında değiliz ama temizlik işçileri, şehrimizin görünmeyen kahramanlarıdır. Yaz sıcağında, kış soğuğunda, gece gündüz demeden çalışıyorlar. Temizlik işçileri günün her saati gece dahil, sabahın ilk ışıklarında bile çalışıyorlar.

Ne yazık ki günlük hayatın koşuşturması içinde onların bu değerli emekleri genellikle görmezden geliniyor. Oysa ki bir şehri cadde cadde, sokak sokak temizlemek hiç kolay değil. Belediyemiz bu konuda çok başarılı ve Aksaray'ımız tertemiz. Bugün burada işçi kardeşlerimizin, işlerinin hiç de öyle göründüğü gibi kolay olmadığını daha iyi anladık. Ben de işçi emeklisiyim ve işin zor kısmına bugüne kadar şahit olmamıştım. Tek sermayeleri alın teri olan işçilerimize emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.