Aksaray'da feci kaza... AKP İlçe gençlik kolları başkanı hayatını kaybetti, 3 ağır yaralı

Aksaray’da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AKP Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 08:43
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Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında AKP Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Resul Kayabaşı'nın  kullandığı  otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Enes Abay  ve diğer sürücü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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