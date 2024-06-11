Son Dakika... Sinop'ta feci kaza: Ölü sayısı 4'e yükseldi!

Son dakika haberi... Sinop'ta, otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:14
Son Dakika... Sinop'ta feci kaza: Ölü sayısı 4'e yükseldi!
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Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ölenlerden 2'sinin ilçelerdeki devlet hastanelerinde görevli doktor olduğu öğrenildi.

Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.


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