Aksaray'da korkutan kaza: İETT otobüsü tramvaya çarptı!
İstanbul Aksaray'da semtinde İETT otobüsü tramvaya çarptı. Otobüsün ön kısmında hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Aksaray semtinde İETT otobüsü tramvaya çarptı.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Aksaray viyadük altında meydana geldi. Aksaray'dan Vatan caddesi istikametine giden İETT otobüsü duramayarak Millet Caddesi'ne doğru ilerleyen tramvaya yandan çarptı.
Kazada İETT otobüsünün ön bölümünde hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.
İETT otobüsünün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
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