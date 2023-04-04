Aksaray'da korkutan kaza: İETT otobüsü tramvaya çarptı!

İstanbul Aksaray'da semtinde İETT otobüsü tramvaya çarptı. Otobüsün ön kısmında hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

DHA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:14
Aksaray'da korkutan kaza: İETT otobüsü tramvaya çarptı!
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İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Aksaray semtinde İETT otobüsü tramvaya çarptı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Aksaray viyadük altında meydana geldi. Aksaray'dan Vatan caddesi istikametine giden İETT otobüsü duramayarak Millet Caddesi'ne doğru ilerleyen tramvaya yandan çarptı. 

Kazada İETT otobüsünün ön bölümünde hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. 

İETT otobüsünün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.


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