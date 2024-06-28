Aksaray'da vahşet: Komşusunu göğsünden bıçakladı
Aksaray’da Mehmet P. (53), tartıştığı komşusu Murat Düzgün'ü (49) göğsünden bıçakladı. Düzgün, hastaneye kaldırılırken, Mehmet P. de gözaltına alındı.
Hasas Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında Mehmet P. ile komşusu Murat Düzgün arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet P., Düzgün'ü göğsünden bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Düzgün, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan Düzgün’ün hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Mehmet P. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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