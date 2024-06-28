Aksaray'da vahşet: Komşusunu göğsünden bıçakladı

Aksaray’da Mehmet P. (53), tartıştığı komşusu Murat Düzgün'ü (49) göğsünden bıçakladı. Düzgün, hastaneye kaldırılırken, Mehmet P. de gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:27
Aksaray'da vahşet: Komşusunu göğsünden bıçakladı
Abone Ol google-news

Hasas Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında Mehmet P. ile komşusu Murat Düzgün arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet P., Düzgün'ü göğsünden bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Düzgün, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Düzgün’ün hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Mehmet P. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 


Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi haberleri aksaray haberleri

İlgili Haberler

Dilan ve Engin Polat çiftinin komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada yeni gelişme: Şikayetini geri çekti

Dilan ve Engin Polat çiftinin komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada yeni gelişme: Şikayetini geri çekti
Çocuklar oturdukları evi yaktı: Komşularla kavgaya polis müdahale etti

Çocuklar oturdukları evi yaktı: Komşularla kavgaya polis müdahale etti
Komşusunu kürekle öldürmüştü... Müebbet hapis cezası!

Komşusunu kürekle öldürmüştü... Müebbet hapis cezası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler