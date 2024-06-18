Çocuklar oturdukları evi yaktı: Komşularla kavgaya polis müdahale etti

Yayınlanma: 18.06.2024 - 18:19

Güncelleme: 18.06.2024 - 18:20

Aksaray’da 5 katlı binanın 1’inci katında oturan ailenin çocukları, çakmakla oynarken yangın çıktı. Diğer dairelerde oturanlar aileye tepki gösterirken, çıkan arbedeye polis biber gazıyla müdahale etti.

Paşacık Mahallesi 1623 Sokak’taki 5 katlı binanın giriş katında oturan Aysel A.’nın (40) 5, 7 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuğu, çakmakla oynarken evde yangın çıktı. Diğer dairelerde oturanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, yangını söndürdü. Ev sahibi Seyhan Dağ ve binada oturan yakınları kiracı Aysel A.’ya tepki gösterdi. Polis ekipleri ile bu kişiler arasında arbede çıktı. Polis, gruba biber gazı sıkıp, takviye polis çağırdı. Aysel A. ve 3 çocuğuyla binada oturan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

''EVE ÇOCUKLARINI ATIP GİDİYORDU''

Ev sahibi Seyhan Dağ (67), “Kiracımız eve çocuklarını atıp gidiyordu. Çocukları da sürekli birbirleri ile kavga ederlerdi. Yılbaşında kontratı bitti. Kış günü ev bulamaz biraz daha otursun dedim. Kıracım da tamam dedi. Kiracım ‘aylık 8 bin lira olsun’ dedi. Ben de 8 bin lira olmaz evsizlik zor 5 bin lira yaptık. Eşim Ahmet ‘kiracımız sürekli çocukları eve bırakıp gidiyor bir gün evi yakarlar’ dedi. Bugün de çocukları evi yaktı. Ben şikayetçiyim. Yanan evin daha borcunu bile ödemedik” dedi.