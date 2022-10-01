Aksaraylı esnaf: “Sadece karnımızı doyurmaya bakıyoruz iki ekmekle, başka bir şey yok"

01 Ekim 2022 Cumartesi, 17:36

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk Aksaray'da esnaf ziyaret etti, yurttaşlarla sohbet etti.

Bir esnaf, Emir’in fiyatlarla ilgili sorusu üzerine “Herkes memnun, her kazıktan memnun anla daha ne söyleyeceğiz. Geçen sene aldığımız kağıt 37 lira, 1 liralık peçete 12 lira daha ne söyleyeceğiz” dedi.

Emir’in “Enflasyon yüzde 80 diyorlar” demesi üzerine esnaf, şöyle konuştu:

Doğru, onlara göre yüzde 80 nasıl olsa, 100 bin lira ile geziyorlar biz 7 bin lira ile geziyoruz. Aldığımız paraya ay sonu malzeme yetiştiremiyoruz. Elektrik, doğalgazı saymıyoruz sadece karnımızı doyurmaya bakıyoruz iki ekmekle başka bir şey yok. Geçen sene kazandığımızla iki üç lira kalırken şu anda o da kalmıyor. Bugün satıyorsun 150 ekmek ertesi sabah 250 ekmeğe mal oluyor sana, nasıl kazanacağız? Ondan sonra çıkıyorlar 'iyiyiz’, iyisiniz tabi çok iyisiniz nasıl olacaksa kötülüğü göremedik. Bugün aldığım şu tahtayı yarın alamıyorum ete her gün 10 lira zam geliyor kağıdına 20 lira zam geliyor ben onunla iş yapıyorum. Ben mendile para almıyorum, turşuya para almıyorum geçen sene 60 liraya aldığım10 kiloluk turşu 250 lira. Yüzde yüz değil yüzde beş yüz zam var her şeye.

"ELEKTRİK FAZLA GELİYOR IŞIKLARI YAKMADIM"

Murat Emir’in sohbet ettiği başka bir çarşı esnafı ise, ışıkların neden yanmadığı sorusu üzerine "Işıklar bilmiyorum yakmadım. Elektrik fazla geliyor, doğalgaz fazla geliyor ne gerek var kafamıza göre zam yiyoruz zaten. Daha üç gün önce zam yemişiz sürekli zam var. Geçen sene zaten çay ucuzdu şu an çaya zam yapamıyorum. Biz alıyoruz 1200 liraya, satıyoruz 2.5 liraya" diye konuştu.

"ESKİ TÜRKİYE DİYORLAR, ESKİ TÜRKİYE BUNDAN İYİ"

Aksaraylı bir üretici ise, şunları söyledi: