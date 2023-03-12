Akşener'den Ali Sunal'a destek: 'Bu düzen vaktini çoktan tamamladı'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ali Sunal’ın Güldür Güldür Show'da depreme ilişkin "Böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip istifa etmemesi normal midir?” sözlerini paylaşarak “Artık vakit; aklın, bilimin ve hakkaniyetin gereğini yapma vakti... İşte esas olan bu normale hep birlikte döneceğiz” dedi.
Sanatçı Ali Sunal, depremler nedeniyle Güldür Güldür Show programında yetkilileri eleştirdi. Sunal, programda "Böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip istifa etmemesi normal midir? Normal olan her felaketi kadere bağlayan değil, o felaketin nasıl önleneceğini anlatan bilimi dinlemektir" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ali Sunal’ın konuşmasının yer aldığı haberi sosyal medya hesabından alıntılayarak paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:
“Ne yazık ki çok haklı bir konuşma... Ancak beceriksizliği, bilgisizliği ve liyakatsizliği bize ‘normal-miş’ gibi dayatan bu düzen, vaktini çoktan tamamladı. Artık vakit; aklın, bilimin ve hakkaniyetin gereğini yapma vakti... İşte esas olan bu normale hep birlikte döneceğiz...”
Ne yazık ki çok haklı bir konuşma...— Meral Akşener (@meral_aksener) March 11, 2023
Ancak beceriksizliği, bilgisizliği ve liyakatsizliği bize "normal-miş" gibi dayatan bu düzen, vaktini çoktan tamamladı.
Artık vakit; aklın, bilimin ve hakkaniyetin gereğini yapma vakti...
İşte esas olan bu normale hep birlikte döneceğiz... https://t.co/jbH2OpRXms
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