Akşener'den Ali Sunal'a destek: 'Bu düzen vaktini çoktan tamamladı'

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 09:51

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 10:53

Sanatçı Ali Sunal, depremler nedeniyle Güldür Güldür Show programında yetkilileri eleştirdi. Sunal, programda "Böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip istifa etmemesi normal midir? Normal olan her felaketi kadere bağlayan değil, o felaketin nasıl önleneceğini anlatan bilimi dinlemektir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ali Sunal’ın konuşmasının yer aldığı haberi sosyal medya hesabından alıntılayarak paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

“Ne yazık ki çok haklı bir konuşma... Ancak beceriksizliği, bilgisizliği ve liyakatsizliği bize ‘normal-miş’ gibi dayatan bu düzen, vaktini çoktan tamamladı. Artık vakit; aklın, bilimin ve hakkaniyetin gereğini yapma vakti... İşte esas olan bu normale hep birlikte döneceğiz...”