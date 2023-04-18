Aksoy Araştırma son seçim anketini yayımladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:56

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:02

Aksoy Araştırma Şirketi, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 26 gün kalmışken dikkat çeken anketin sonuçlarını paylaştı.

Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsin?" sorusu yöneltildi. Buna göre, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.9 oy oranına ulaştı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı "Recep Tayyip Erdoğan" diyenlerin oranı ise 38.4 oldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 9, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yüzde 4.8 oy oranına ulaştı.

"Seçim ikinci tura kalırsa ve sadece sayacağım aday olsa hangisine oy verirsiniz?" sorusuna ise katılıcımların yüzde 57.4'ü "Kemal Kılıçdaroğlu", yüzde 42.6'sı "Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaba göre oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 33.1

CHP: Yüzde 30.6

İYİ PARTİ: Yüzde 11.4

HDP: Yüzde 10.5

MHP: Yüzde 7.5

DİĞER:Yüzde 6.4

TİP: Yüzde 2.5

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy, “2022 yılının 3. Çeyreğinde gördüğümüz AKP ile CHP’nin başa baş halini Nisan 2023 itibariyle yeniden gördük. Bu yakınlaşmanın temel nedeni Millet İttifakı’nda İYİ Parti dışındaki partilerin CHP listelerinde birleşmesidir. Yine bu ay itibariyle ekonominin yakın geleceğine dair olumlu görüşe sahip olanların olumsuz görüşe sahip olanları sayısal olarak geçtiğini görüyoruz. Eş zamanlı olarak muhalefetin seçimi kazanacağına olan inanç da artıyor. Bu durum mal ve hizmetleri satın alma davranışlarına da oy verme davranışlarına da etki edecektir” dedi.