Antalya'nın Aksu ilçesinde Belediye Başkanı olan İsa Yıldırım, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Peki, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım kimdir? İsa Yıldırım neden istifa etti?

İSA YILDIRIM KİMDİR?

İsa Yıldırım, 1969 yılında Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Cihadiye Mahallesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Cihadiye İlkokulu’nda tamamladı, ardından Antalya İmam Hatip Lisesinden mezun oldu.

İlk Görevleri ve Siyasi Hayata Girişi

2002 yılında Cihadiye Mahalle Muhtarlığına seçilerek görevine başladı. Kısa süre sonra siyasete atılan Yıldırım, 2004-2009 yılları arasında Pınarlı Belde Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Aksu’nun İlk İlçe Belediye Başkanı

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Aksu’nun ilk ilçe Belediye Başkanı olarak seçildi. 2009-2014 yılları arasında Aksu Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Yeniden Belediye Başkanlığı

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, halkın büyük desteğini alarak yeniden Aksu Belediye Başkanı seçildi.

Özel Yaşamı

İsa Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır.

İSA YILDIRIM NEDEN İSTİFA ETTİ?

Antalya'nın CHP'li Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partisinden istifa etti. Yıldırım, istifa açıklamasında görevine bağımsız devam edeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Yıldırım, gerekçelerini şöyle sıraladı:

"Kongre sürecinde yaşananlar bardağı taşıran son damla olmuştur. İlçe başkanının 'Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım' gibi sözlerle, CHP'ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenlerimizi küçümseyici, rencide edici ithamlarda bulunması kabul edilemez"

"O günden sonra telefonlarımız susmadı. Ülkücü ve muhafazakar dostlarımız 'Biz CHP'ye oy verirken hiçbir şey beklemedik, sadece hizmet bekledik. Ama bize hakaret edilmesini asla kabul etmiyoruz' diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bu sözlerden sonra halkımıza hiçbir açıklama yapamaz hale geldik"

"Unutmamalıdır ki; Aksu'da Belediye Başkanı olarak seçilmemizdeki başarı CHP'lilerin, ülkücülerin ve tüm Aksuluların başarısıdır."

"İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur. Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum"