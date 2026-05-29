Aktan butlan kararının öngörülemeyen risklerine dikkat çekti

CHP’ye yönelik verilen tedbirli mutlak butlan kararı tartışılmaya devam ediliyor. Hukukçular, Türkiye’nin gündemindeki karara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, ‘ilgili mahkemenin böyle bir karar vermeye yetkisi olmadığını’ yineliyor. Ayrıca kararın, tüm seçimlerin demokratik özelliğini ve seçim dengesini bozacak nitelikte olduğuna dikkat çekti. Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, CHP’ye yönelik verilen tedbirli mutlak butlan kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Kararı hukuki birikimi kapsamında doğru bulmadığını vurgulayan ve mahkemenin böyle bir karar verme yetkisi olmadığını savunan Aktan, “Bunun sonucunda bazı hukuki sorunlar ortaya çıkmıştır” dedi.

SEÇİMLE İLGİLİ YSK’YE BAŞVURMA YOLU AÇILDI

Son yerel seçimler kapsamında yaşanabilecek risklere dikkat çeken Aktan, kararla birlikte yetkisizleşen parti meclisi üyelerinin ve diğer parti organlarının belirlediği belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve ilgili birimlerin adaylığının geçersiz sayılabileceğini anımsattı. Aktan, partilerin karar kapsamında Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurması halinde seçim sonuçlarına etki edebilecek durumlar ortaya çıkabileceğini söyledi.

'YSK MÜDAHALE ETMELİDİR'

Aktan, CHP'li belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin görevlerinin düşürülmesi, onların yerine seçim sonuçlarına göre kendilerinden sonra gelen kişilere mazbata verilerek görev almaları gibi bir yöntemin de zorlanabileceğini vurguladı. Aktan, “Tam kanunsuzluğun tespit edilmesi üzerine, YSK müdahale etmelidir. YSK müdahale etmez ise, hukuk mahkemelerinden ilgili yerlerde CHP’nin yeni yönetimi veya o yerde seçimi kaybeden parti müracat ederek seçimleri iptal ettirebilir. Butlan kararının sonuçları budur. Bunlar benim görüşüm değil, hukukun doğal sonuçlarıdır” değerlendirmesini yaptı.