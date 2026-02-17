Aktaş’ta dördüncü hafta

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davasında 4. hafta bugün başladı. 24’ü tutuklu 200 sanığın savunmaları tamamlanacak. Sanık avukatlarının da beyanda bulunmasının ardından duruşma savcısının mütalaasını açıklaması bekleniyor. Öte yandan 20 Şubat’ta bitirilmesi planan ilk celse, 27 Şubat’a ertelendi.

Mahkeme heyetinin önümüzdeki hafta bir ara karar kurması öngörülüyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da olduğu 9 kişiyi tahliye etti.

704 yıla kadar hapis cezası talep edilmesine karşın “itirafçı” olduğu için tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş da savunmasını tamamladı.

Yaklaşık 3 saat boyunca, “etkin pişmanlık” ifadelerini yineleyen Aktaş, malvarlıklarına konan tedbirin ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.