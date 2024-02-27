Aktivistler, Fatsa’daki işletme için faaliyet durdurma kararına uyulmadığını söyledi: Siyanürlü maden hâlâ faal

Ordu Çevre Derneği, Fatsa ilçesinde mahkemenin faaliyetlerinin durdurulması yönünde karar verdiği siyanürlü altın madeninde çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 27.02.2024 - 04:00
Aktivistler, Fatsa’daki işletme için faaliyet durdurma kararına uyulmadığını söyledi: Siyanürlü maden hâlâ faal
Abone Ol google-news

İşletmenin mahkeme kararı ve valilik emri gereği kapatıldığı bilgisi üzerine dernek üyeleri maden sahasına giderek yerinde inceleme yaptı.

‘SÜREKLİ BAŞVURU’

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Altıntepe Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin işlettiği madenin “ikinci bir emre kadar” kapatıldığı konusundaki yazısının yanlış yorumlandığına dikkat çekti.

Gönül, “Madenin çalışma süresi için dava açılmış. Kararda ek çalışma süresi iptal edildi. Bakanlık da bu karara bağlı olarak kapatma kararı verdi. Çok önemli ancak yeterli değil. 'İkinci bir emre kadar' diyor. Yani şirket yeniden başvurur, izin alabilir. Madenin tamamen kapatıldığı anlamı çıkmasın. Bergama’da 41 kez başvuru yapılarak çalışmasını sürdüren maden şirketi var. Yeniden izin almaması için mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

‘MÜCADELE SÜRMELİ’

Derneğin yönetim kurulu üyesi Coşkun Özbucak da kapatma kararının “artık maden işletmesi çalışamaz” anlamına gelmediğini vurguladı. Özbucak, “Burada gördük ki, maden şirketinin araçları alanda çalışıyor. Gördüğümüz kadarıyla araçların çalışması liç yığını yapmasıyla ilgili. Yani ‘kapatıldı’ dense de çalışma devam ediyor. Ayrıca kesin kapatma olmadığına göre mücadeleyi zayıflatmamak zorundayız. Bakanlık, şirketin yeni başvurusuna olumlu yanıt verebilir. Mücadelemizde kesinti olmamalı ki bakanlık şirketin çalışma süresini uzatmaya cesaret edemesin” dedi. Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Cevat Atar ve Derelerin Kardeşliği Platformu Fatsa Temsicisi Osman Güvenalp da madende çalışmaların sürdüğünü aktardı.

‘ÇOCUKLARIMIZ İÇİN’

Atar, “Maden sahası evime 500 metre mesafede. 10 yıldır mücadele veriyorum. Arazilerim maden sahasına dahil edildi, dahil edilmeyenler de zarar gördü. Bu madenin çalışmasına izin verenler vatana zarar veriyor. Dava açtık, kazandık. Faaliyet durdurulmuştu ancak görüyoruz ki hâlâ çalışmalar sürüyor” diye konuştu.

Güvenalp ise şu şekilde konuştu:

“Temiz hava, su, temiz toprak istiyoruz. Kirletiyorlar. Bunun yasasını çıkaranlar da yönetenler. Durdurma kararına karşın hâlâ çalışıyorlar. Çocuklarımız için mücadele veriyoruz.”


altın madeni haberleri MAden faciası haberleri maden işçisi haberleri maden ihalesi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte İmamoğlu'na 'geri bas' diyen MHP'li Karaalioğlu'nun arşivi: 'Erdoğan' hakkındaki paylaşımları ortaya çıktı

İşte İmamoğlu'na 'geri bas' diyen MHP'li Karaalioğlu'nun arşivi: 'Erdoğan' hakkındaki paylaşımları ortaya çıktı
Konsere mini eteğiyle çıkan Bartu Küçükçağlayan’ın tarzı sosyal medyada beğeni topladı

Konsere mini eteğiyle çıkan Bartu Küçükçağlayan’ın tarzı sosyal medyada beğeni topladı
Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme

Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
'Erdoğan polisle evini kuşattırdı' demişti: Damadı, iddiayı doğruladı

'Erdoğan polisle evini kuşattırdı' demişti: Damadı, iddiayı doğruladı
Apple, Microsoft Bing’i mi satın alıyor?

Apple, Microsoft Bing’i mi satın alıyor?
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması

Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
İnsanlık ölmedi! 100 TL borç istedi, hesabına 100 bin TL geldi

İnsanlık ölmedi! 100 TL borç istedi, hesabına 100 bin TL geldi