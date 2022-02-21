Akustik Oda Konserleri başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5 Mart’ta “Akustik Oda Konserleri” başlıyor. Türkiye’nin önemli oda müziği gruplarının ağırlanacağı seri kapsamında ilk konuk Borusan Quartet olacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi önemli müzik topluluklarını İzmirliler ile buluşturmaya devam ediyor. 5 Mart-14 Mayıs tarihleri arasındaki Akustik Oda Konserleri serisi kapsamında ilk konuk Borusan Quartet olacak. Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Çağ Erçağ`dan (viyolonsel) oluşan Borusan Quartet 5 Mart Cumartesi günü saat 20.00`de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’da müzikseverler ile buluşacak. Konser serisi 16 Nisan’da “Nova Trio”, 20 Nisan’da “Ulucan Trio”, 14 Mayıs’ta “Beş Dilde Aşk Şarkıları” ile devam edecek.
Sanatseverler etkinliklere ait detaylı bilgiye aassm.org.tr adresinden ulaşabilir. Biletler ise kultursanat.izmir.bel.tr üzerinden seyirciye sunuluyor.
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