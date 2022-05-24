Akyaka'da doğa talanına tepki: Kıyı işgali bitsin!
Muğla Akyaka’da çevreciler doğa talanına tepki için eylem yaptı.
Çevreciler, ücretsiz kullanılan mesire alanlarına Muğla’ya Hizmet Vakfı tarafından şezlong konulmasına itiraz etti. “Kıyılar Halkındır Engellenemez” , “Kamu Yararı Dediniz Halt Ettiniz” dövizleri taşıyan ve slogan atan çevreciler, yetkililere “Doğanın rant alanına dönüştürülmesine karşıyız. Kıyı işgali bitsin” diye seslendi.
MUÇEP Gökova Meclisi adına konuya ilişkin yapılan basın açıklamasını okuyan Candan Süsoy, şunları söyledi:
“A Tipi Mesire Yeri olan Akyaka Orman Kampı, Muğla Valiliği’nin vakıf görünümündeki ticari şirkete verildiği günden beri her yıl artan boyutlarda kamu yararına aykırı olarak ticarileştiriliyor. 8 sene önce tel örgülerle halkın kıyıya girişi engellendiğinde örgülerin kaldırılmasını sağlamıştık.
Ancak, geçen süre içerisinde mesire alanı içerisinde halkın serbest kullanım alanları ücretli hale getirilerek daraltma girişimleri son bulmadı. Burada vatandaşlar işgal öncesi piknik yapıp denize girilebiliyordu. Sonra ahşap platformlar ve çitlerle halkın kullanımından koparıldı, şezlonglar konularak kullanımı ücretli hale getirildi.
Yetmezmiş gibi şimdi de geri plandaki piknik masaları kaldırılıp tamamen şezlonglarla kaplanarak halkın serbest kullanımına kapatıldı. Ayrıca buradaki çocukların oyun parkı dahi ortadan kaldırılarak yine şezlonglarla donatıldı, ticari alana dönüştürüldü.”
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