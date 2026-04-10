Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Dedem Sokak üzerinde C.A.A. ve E.Y. ile M.C.Ö. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda tüfekle açılan ateş sonucu M.C.Ö. bacağında yaralanırken, zanlılar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet dolu kartuş bulurken, kaçan zanlılarından C.A.A. yakalandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.