Alacak verecek kavgası kanlı bitti!
Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Olay, önceki gün Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Kale Kiri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Gökçe (34) arkadaşı S.T. ile Ö.E., G.E. ve Ö.K. arasında alacak verecek tartışması çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Alparslan Gökçe ve arkadaşı S.T. bıçak darbeleri ile yaralandı.
Olayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ilgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Alparslan Gökçe, yolda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, Ö.E., G.E. ve Ö.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
- Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu!
- Tekrarlanan seçimde CHP yine kazandı!
- TRT Spor'dan o görüntüler hakkında açıklama!
- Beklenen zirve geldi!
- Filenin Sultanları ABD'yi devirdi!
- Başkan gözaltına alındı, kayyum atandı
- Sivrisinek kabusu başladı: O kokudan hemen kaçıyorlar
- Bazı belediyelerde koltuk değişimi!
- 'O günden bugüne ne değişti?'