Alacak verecek kavgası kanlı bitti!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:47

Güncelleme: 03.06.2024 - 14:47

Olay, önceki gün Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Kale Kiri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Gökçe (34) arkadaşı S.T. ile Ö.E., G.E. ve Ö.K. arasında alacak verecek tartışması çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Alparslan Gökçe ve arkadaşı S.T. bıçak darbeleri ile yaralandı.

Olayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ilgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Alparslan Gökçe, yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, Ö.E., G.E. ve Ö.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.