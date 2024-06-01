Bayrampaşa'da 'yol verme' kavgasına biber gazlı müdahale

Bayrampaşa'da inşaat firması çalışanları ile otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, polis ekiplerin biber gazlı müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilirken kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 12:55
Bayrampaşa'da 'yol verme' kavgasına biber gazlı müdahale
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Bayrampaşa'da iddiaya göre, otomobilin sürücüsü bir inşaat firması çalışanından yol istedi. İnşaat çalışanı yol veremeyince otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Büyüyerek devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada yumruklar havada uçuştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların sokak ortasında bir birine yumruklarla saldırdığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara biber gazıyla müdahale etti. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.


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