Alacaklarını alamayan işçiler çatıya çıktı!

Erzincan’da yapımı devam eden Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatında çalışan 3 işçi, müteahhit taşeron firmasının yevmiyelerini vermediği gerekçesiyle inşaatın çatısına çıkarak eylem yaptı.
Alacaklarının ödenmesini talep eden işçiler alacakları hesaplarına yatmadan aşağı inmeyeceklerini ve aksi takdirde aşağı atlayacaklarını ifade ederek seslerini duyurmaya çalıştılar.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, işçiler ödemelerin yapılmasını beklediler.
Ekiplerin taşeron firmayla yaptığı görüşme sonucu işçilerin alacakları hesaplarına yattı ve eylem sona erdi.