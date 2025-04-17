Alaçatı Ot Festivali 14. kez kapılarını açtı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 16:28

Güncelleme: 17.04.2025 - 16:28

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı. "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve “Kaya Koruğu” konsepti ile ziyaretçilerini unutulmaz bir gastronomi ve doğa yolculuğuna çıkaracak olan festivalde eşsiz bitkiler, otları ve geleneksel lezzetler ön plana çıkacak. Festivalde, bölgenin mevsimsel otlar ve bu otlarla hazırlanan yemekler, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak. Geleneksel "En Güzel Ot Yemeği" ve "En Çok Ot Çeşidini Toplama" yarışmalarının yer aldığı festivalde; Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, atölyeler, performans gösterileri ve konserler ile her yaşa hitap eden geniş bir program katılımcıları bekliyor.

BİR İLK: ‘ADALET İÇİN AÇIK MİKROFON FORUMU’

Yarın saat 14.00’de yapılacak olan geleneksel Kortej yürüyüşüyle renklenecek festivalde bu sene ilk kez ‘Adalet için Açık Mikrofon Forumu’ yapılacak. Alaçatı Amfi Tiyatro’da cumartesi saat 19.00’da yapılacak forumda Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli moderatör görevini üstlenecek. Denizli, ‘Adalet için Açık Mikrofon Forumu’na tüm ziyaretçileri davet ederek, “Türkiye'nin dört bir yanından gelen 7’den 70’e tüm misafirlerimiz ve komşularımıza açık bir kürsü olacak” dedi. Festival kapsamında bugün Zeynep Bastık, yarın ise Sertab Erener performanslarıyla festivale renk katacak.