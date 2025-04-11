Alaçatı Ot Festivali’nde "Adalet" konuşulacak

Yayınlanma: 11.04.2025 - 15:23

Güncelleme: 11.04.2025 - 15:23

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak Alaçatı Ot Festivali kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Festival, bu yıl "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve “Kaya Koruğu” konsepti ile ziyaretçilerini unutulmaz bir gastronomi ve doğa yolculuğuna çıkaracak. Ege’nin eşsiz bitkileri, otları ve geleneksel lezzetlerini ön plana çıktığı festivalde, bölgenin bereketli topraklarından çıkan mevsimsel otlar ve bu otlarla hazırlanan yemekler, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri olan geleneksel "En Güzel Ot Yemeği" ve "En Çok Ot Çeşidini Toplama" yarışmalarının yer aldığı festivalde; Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, atölyeler, performans gösterileri ve konserler ile her yaşa hitap eden geniş bir program katılımcıları bekliyor.

BİR İLK: ‘ADALET İÇİN AÇIK MİKROFON FORUMU’

Festivalde bu sene Alaçatı Amfi Tiyatro’da bir ilk olan ‘Adalet için Açık Mikrofon Forumu’ yapılacak. Forum, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli moderatörlüğünde 19 Nisan 2025 Cumartesi saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Başkan Denizli, ‘Adalet için Açık Mikrofon Forumu’na tüm ziyaretçileri davet ederek, “Türkiye'nin dört bir yanından gelen 7’den 70’e tüm misafirlerimiz ve komşularımıza açık bir kürsü olacak” dedi.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Festivalin ilk günü olan 17 Nisan’da, Türk pop müziğinin efsane isimlerinden İskender Paydaş, muhteşem orkestrası ile unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Festivalin ikinci gününde gönüllerde taht kuran Zeynep Bastık, enerjik sahne performansı ve hit şarkılarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Türk müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, eşsiz şarkıları ve büyüleyici performansıyla festivalin üçüncü gününe damga vuracak.