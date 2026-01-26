Alanya'da 'bıçaklı' ve 'zincirli' kavga: 7 yaralı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Saray Mahallesi Nergiz Sokak'ta meydana geldi. Alacak-verecek meselesiden husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak ve zincirlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Kavga sonrası araçlarıyla olay yerinden kaçan ve yaralı oldukları belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin takibiyle Hacet Mahallesi'nde yakalandı.

Diğer 3 yaralıya sağlık ekipleri müdahale etti. 7 yaralı ambulanslarla hastaneye götürlüdü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.