Alanya yanıyor: Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı!

Antalya'nın Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı, Kocaoğlanlı, İshaklı ve Kargıcak mahallelerine sıçradı. Kargıcak Mahallesi’nde 50 ye yakın villa tahliye edildi.

Askeri helikopter desteği sağlanan bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

"ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kargıcak Mahallesi'ne de sıçrayan yangına ilişkin, "Aliefendi Mahallemizde dün gece çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef geniş bir alana yayıldı. Belediyemiz ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ile AFAD personelinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Çalışmaları yakından takip ediyor, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.