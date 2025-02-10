Alanya'da trafik kavgası kanlı bitti: 2 otobüs şoförü bıçaklandı!
Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte çıkan yol vermeme kavgasında 2 halk otobüsü şoförü bıçakla yaralanarak tedavi altına alındı.
Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 07 RH 750 plakalı otomobilin sürücüsü E.A. ile otobüs şoförleri E.Ş. ve A.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. halk otobüsü şoförlerini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şoförler E.Ş. ile A.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bir banka şubesinde güvenlik görevlisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan olay halk otobüsünün kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobil sürücüsüyle otobüs şoförlerinin kavga etmesi ve sürücünün olay yerinden kaçması yer alıyor.
Etiketler: #Antalya #Halk otobüsü #bıçaklı saldırı
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