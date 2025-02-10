AVM'de bıçaklı kavga: Güvenlik görevlisi yaralandı!
Mersin’de Forum Alışveriş Merkezi’nde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki Forum AVM'ye gelen kalabalık iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken taraflara AVM’nin özel güvenlik görevlileri müdahale etti.
Bu sırada kavga eden taraflarla Forum AVM’nin özel güvenlik görevlileri arasında da arbede yaşandı.
Arbede sırasında bir özel güvenlik görevlisi darp sonucu hafif yaralandı.
Kavga eden taraflar, takviye gelen diğer özel güvenlik görevlilerinin de yardımıyla AVM dışına çıkarılarak polis ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: #Mersin #AVM #bıçak #bıçaklı kavga
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