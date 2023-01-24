Alaşehir Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 11 bin TL oldu

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 10:05

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 10:10

Manisa’da Alaşehir Belediyesi’nde çalışan işçilerin zam artış oranları belli oldu. Belediye binasının önünde yapılan törene meclis üyeleri ve işçiler katıldı.

Törende konuşan Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Maaşlarda ortalama yüzde 100’ün üzerinde zam yaptık. Temel haklarınızı artırdık. Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptık. Buna göre en yüksek maaş 12 bin 724 TL olurken, en düşük işçi maaşı 11 bin 7 TL oldu. Sizlerden isteğim, ilk günkü aşkla şevkle çalışmanız, verimli çalışmanız, belediyemizin bir kilit park taşına, kumuna, bir litre mazotuna sahip çıkmanız. Bizlerde bu maaşların ödenmesinde bu işin finansmanının çözülmesinde sorumluyuz” dedi.

KADIN PERSONELE REGL İZNİ

İşçilerin yan haklarının da artığını ifade eden Öküzcüoğlu, “Her yılbaşında herkese gıda paketi, ilköğretimde okuyan çocuklarımız 500 TL, lise ve yüksek öğretimde okuyan çocuklara 750 TL eğitim desteği alacaklar. Kadın personellerimize doğum izinlerine ilaveten ayda bir gün Regl izni ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 1 gün izin kullanacak. Kadınlarımıza da pozitif ayrımcılık yapıyoruz çünkü kadın demek Cumhuriyet demektir” diye konuştu. Başkan Öküzcüoğlu ayrıca Kurban Bayramı’nda 6 yevmiye, Ramazan Bayramı’nda 400 TL, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 400 TL bayram ikramiyesi verileceğini söyledi.

DAVUL, ZURNA İLE KUTLADILAR

Ahmet Öküzcüoğlu açıklamalarından sonra işçiler maaş zamlarını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladılar. Başkan Öküzcüoğlu’da işçilerle birlikte oynayarak, coşkuya destek verdi.