Alaşehir'de ihtiyaç sahipleri için 'ücretsiz mağaza'
Alaşehir Belediyesi, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların yararlanması için “Dost Eller Mağazası”nı hizmete açtı.
Yardım yapmak isteyen hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşları buluşturan mağazaya gelenler kıyafet ve ayakkabıyı alabilecek.
Mağazanın açılışında konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Bu projeyle hayırsever vatandaşlarımızın yapacakları kullanılmamış veya kullanılabilir durumdaki ikinci el kıyafet ve ayakkabılar ilgili arkadaşlarımız tarafından temizlenecek, ütülenecek ve ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak alması için bu mağazada hazır hale getirilecek. İhtiyacı olan vatandaşlarımız da bu mağazamızdan bedenine uygun, dilediği kıyafeti ve ayakkabıyı alabilecektir. Bu mağazamız hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturacak bir mağaza olacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir kart vereceğiz, vatandaşımız verilen kart ile istediği kıyafeti ücretsiz olarak alabilecektir. Dost eller mağazasını üç yıl ücretsiz olarak tahsis eden Yardım Sevenler Derneği Başkanı Yıldız Türker başta olmak üzere Alaşehirli yardımseverlere, bu projenin oluşmasında emeği geçen herkese tşekkür ediyorum” dedi.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Ahmet Hakan'dan Arınç'a yanıt: Kaset faresi dostların...
- Ekonomistlerden 'af' kararına tepki
- Mansur Yavaş'tan ikinci açıklama
- Benzine bir zam daha
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Bir zam da sigaraya