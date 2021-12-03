Alaşehir'de ihtiyaç sahipleri için 'ücretsiz mağaza'

03 Aralık 2021 Cuma, 06:28

Yardım yapmak isteyen hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşları buluşturan mağazaya gelenler kıyafet ve ayakkabıyı alabilecek.

Mağazanın açılışında konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Bu projeyle hayırsever vatandaşlarımızın yapacakları kullanılmamış veya kullanılabilir durumdaki ikinci el kıyafet ve ayakkabılar ilgili arkadaşlarımız tarafından temizlenecek, ütülenecek ve ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak alması için bu mağazada hazır hale getirilecek. İhtiyacı olan vatandaşlarımız da bu mağazamızdan bedenine uygun, dilediği kıyafeti ve ayakkabıyı alabilecektir. Bu mağazamız hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturacak bir mağaza olacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir kart vereceğiz, vatandaşımız verilen kart ile istediği kıyafeti ücretsiz olarak alabilecektir. Dost eller mağazasını üç yıl ücretsiz olarak tahsis eden Yardım Sevenler Derneği Başkanı Yıldız Türker başta olmak üzere Alaşehirli yardımseverlere, bu projenin oluşmasında emeği geçen herkese tşekkür ediyorum” dedi.