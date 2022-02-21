ALES 2022 başvuruları başladı
ÖSYM’nin düzenlediği, akademik personel ve lisansüstü eğitim için girilen ALES sınavının başvuruları başladı. Sınava nereden başvuru yapılır, ne zaman olacak ve sınav ücreti ne kadar gibi sorular, sınava girmek isteyenlerin merak ettiği konular oldu.
Öğrenci Seçme Yerleştirme
Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş
Sınavı(ALES) için başvurular başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru
işlemlerini yapmalı ve sınav ücretini ödemeliler. Belirlenen tarihler içinde
yapılmayan başvurular ve ödenmeyen ücretler için herhangi bir telafi durumu söz
konusu olmayacak.
ALES başvuru tarihleri ne
zaman?
ALES için başvurular 21 Şubat
2022 tarihinde başladı ve 3 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek. Sınava
girmek isteyen adayların bu tarihler arasında başvurularını tamamlamış ve sınav
ücretini ödemiş olması gerekir.
ALES ne zaman yapılacak?
ÖSYM’nin açıklamış olduğu sınav
takvimine göre ALES 17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
ALES başvurusu nasıl yapılır?
Sınava girmek isteyen adaylar
belirtilen başvuru tarihleri arasında ÖSYM merkezlerinden ya da ÖSYM başvuru
merkezlerinden başvuru yapabilir. Ayrıca Aday İşlemleri Sistemi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden de
başvuru yapılabilir. Fakat bu adres üzerinden başvuru yapılabilmesi için adayların
ösym sisteminde bilgilerinin ve fotoğrafının güncel olması gerekir. Güncel bilgi
ve fotoğrafı olmayan adaylar ÖSYM merkezlerinden başvurusu tamamlayabilecek.
ALES’te HES kodu zorunluluğu
Sınava girmek isteyen adayların
başvuru yapmadan önce HES kodu almış olmaları gerekir. Hem ÖSYM merkezlerinden
yapılan başvurularda hem de Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılan online
başvurularda HES kodu zorunluluğu bulunur. HES kodu bulunmayan adaylar
başvurudan önce mutlaka kodu almalılardır. HES kodunu Hayat Eve Sığar
uygulamasından, aynı uygulamanın internet sitesinden ya da SMS yolu ile
alabilirsiniz.
ALES başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu
başvuru kılavuzuna göre, sınav başvuru ücreti 185 TL. adaylar başvuru işlemini
yaptıktan sonra online olarak ya da ATM’ler aracılığı ile sınav ücretini
yatırabilirler. Online olarak yapılan ödemelerde hem kredi kartı, hem de banka
kartı kabul edilmektedir.
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