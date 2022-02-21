ALES 2022 başvuruları başladı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 15:44

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı(ALES) için başvurular başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini yapmalı ve sınav ücretini ödemeliler. Belirlenen tarihler içinde yapılmayan başvurular ve ödenmeyen ücretler için herhangi bir telafi durumu söz konusu olmayacak.

ALES başvuru tarihleri ne zaman?

ALES için başvurular 21 Şubat 2022 tarihinde başladı ve 3 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek. Sınava girmek isteyen adayların bu tarihler arasında başvurularını tamamlamış ve sınav ücretini ödemiş olması gerekir.

ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM’nin açıklamış olduğu sınav takvimine göre ALES 17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

ALES başvurusu nasıl yapılır?

Sınava girmek isteyen adaylar belirtilen başvuru tarihleri arasında ÖSYM merkezlerinden ya da ÖSYM başvuru merkezlerinden başvuru yapabilir. Ayrıca Aday İşlemleri Sistemi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden de başvuru yapılabilir. Fakat bu adres üzerinden başvuru yapılabilmesi için adayların ösym sisteminde bilgilerinin ve fotoğrafının güncel olması gerekir. Güncel bilgi ve fotoğrafı olmayan adaylar ÖSYM merkezlerinden başvurusu tamamlayabilecek.

ALES’te HES kodu zorunluluğu

Sınava girmek isteyen adayların başvuru yapmadan önce HES kodu almış olmaları gerekir. Hem ÖSYM merkezlerinden yapılan başvurularda hem de Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılan online başvurularda HES kodu zorunluluğu bulunur. HES kodu bulunmayan adaylar başvurudan önce mutlaka kodu almalılardır. HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulamasından, aynı uygulamanın internet sitesinden ya da SMS yolu ile alabilirsiniz.

ALES başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM’nin yayınlamış olduğu başvuru kılavuzuna göre, sınav başvuru ücreti 185 TL. adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra online olarak ya da ATM’ler aracılığı ile sınav ücretini yatırabilirler. Online olarak yapılan ödemelerde hem kredi kartı, hem de banka kartı kabul edilmektedir.