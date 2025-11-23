Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, ALES/3 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ALES/3 kaç dakika?

2025 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 23 Kasım Pazar günü saat 10.15'de yapılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Söz konusu sınavın sonuçları ise 12 Aralık'ta açıklanacak.

ALES/3 KA Ç DAK İKA, KA Ç SORU?

Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.