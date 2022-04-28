Son Dakika: ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM erişime açıldığını duyurdu

ALES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM, 2022-ALES/1 sonuçlarının, adayların erişimine açıldığını duyurdu.

AA
28 Nisan 2022 Perşembe, 11:46
Son Dakika: ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM erişime açıldığını duyurdu
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Nisan'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) sonuçlarını açıkladı. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


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