ALES'e girmek yola çıkmıştı... Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: 'Ölürsem cenazemi...'

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt'un (35) cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Saim Kurt, oğlunun yıllık izne ayrıldığını belirterek, "Oğlum tatile gelecekti. Söylediği gün, cenazesi geldi. Geçen yıl da yaz tatiline geldiğinde de 'Ölürsem cenazemi köyüme gömün' demişti" dedi.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:53
ALES'e girmek yola çıkmıştı... Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: 'Ölürsem cenazemi...'
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) girmek için astsubay arkadaşı Ozan Y. ile görev yaptığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Cizre'ye giderken yaşanan kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt'un cenazesi, bugün memleketi Adana'nın Kozan ilçesine getirildi.

Bağtepe Mahallesi mezarlığındaki cenazeye Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Adana İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Uğur Çek, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, askeri personel ve ailesi katıldı.

2 çocuk babası Kurt'un cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

KAZADAN YARIM SAAT ÖNCE KONUŞMUŞ

Cenazede gözyaşı döken Kurt'un babası Saim Kurt, kazadan yarım saat önce oğlu ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Oğlunun yıllık izne ayrıldığını ve gireceği sınavın ardından Kozan'a tatile geleceğini belirten baba Kurt, "Oğlum tatile gelecekti. Söylediği gün, cenazesi geldi. Geçen yıl da yaz tatiline geldiğinde de 'Ölürsem cenazemi köyüme gömün' demişti. Çok üzgünüm" dedi.


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