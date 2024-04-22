Adana'da tarım işçilerinin geçirdiği kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Adana’nın Karaisalı ilçesinde tarım işçisi taşıyan bir minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkıp uçurumdan düştü. Kaza sonrası alev alan minibüsteki 4 kişi hayatını kaybederken cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirilmeye başlandı.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:45
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Feci kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan seyir halindeki 34 FF 6095 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı ve alev alarak yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e yükseldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken ölenlerin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirilmeye başlandı.


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