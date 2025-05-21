Alevi örgütlerinden TBMM Başkanı Kurtulmuş’a ‘Yavuz Sultan Selim’ tepkisi: Tekçi ve gerici zihniyetle barış olmaz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Şah İsmail’e karşı, “Anadolu topraklarını baştan aşağı zulümle inleten Şah İsmail’e karşı, Yavuz Sultan Selim ile İdrisi Bitlisi’nin yapmış olduğu ittifak, Anadolu’daki Müslüman toplulukların birlikte var olmasına neden olmuştur” ifadeleri Alevilerin tepkisine neden oldu.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Türkiye Alevi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Avrupa Alevi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu yaptıkları ortak basın açıklamasında Numan Kurtulmuş’a tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada tekçi, gerici, inkârcı böyle bir zihniyetin barışa götürmeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'SOYKIRIMI İTİRAF ETTİ'

"Barış süreci ve kardeşlik bağı denilen yeni dönem Alevilerin katliam tarihini tarif ederek kurulamaz. Numan Kurtulmuş’un bu sözleri Aleviler tarafından münferit bir açıklama olarak görülemez. Ülke yönetiminin ikinci sırasında yer alan Meclis başkanı, bu açıklama ile AKP anlayışının Alevilere bakışını ortaya koymuştur. Kurtulmuş, Alevi toplumu tarafından lanetlenen Yavuz Sultan Selim’e övgü dizmekle kalmamış, onun tarihteki Alevi soykırımını itiraf ederek onaylamış ve bu soykırımı kutsamıştır. Meclis başkanı sayın Kurtulmuş’u kınıyoruz. Numan Kurtulmuş, Alevilerden derhal özür dilemeli ve bütün görevlerinden istifa etmelidir. Alevilerin katliamından beslenen bir zihniyet Alevilerin de temsil edildiği bir Meclis’in başkanı olamaz. Halkı, kin ve düşmanlığa sevk etmekten dolayı da yargılanmalıdır. Biz Aleviler, onurlu, kalıcı, samimi ve kapsamlı bir barış sürecinin yanında olmaya devam edeceğiz."

'TÜRKİYE LAİK BİR CUMHURİYETTİR'

Numan Kurtulmuş’un açıklamasına ilişkin Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Vakıftan, “Tarihsel yaralar üzerinden siyaset yapılamaz. Türkiye laik bir Cumhuriyettir” açıklaması yapılarak Kurtulmuş istifaya davet edildi.