Alevilerin kutsal saydığı Munzur Gözeleri'nde mescit açılması protesto edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan ve Alevilerin ibadethane olarak kabul ettiği Munzur Gözeleri'nde mescit açılması protesto edildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tacar, “Buradaki kutsal mekanımıza gelip ibadetlerini gerçekleştirme asimilasyona hizmet eden bir anlayıştır. Biz buna karşıyız. Bırakın her toplum kendi inancını yürütsün. Biz camiye de kiliseye de cemevine de sinagoga da karşı çıkmadığımızı, her halkın kendi inancını yaşamasını gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Ovacık içesinde bulunan ve Alevilerin ibadethane olarak kabul ettiği Munzur Gözeleri'nde mescit açılması tepkiyle karşılandı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Demokratik Alevi Derneği (DAD) ve Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) tarafından mescit önünde açıklama yaptı.

Dernekler adına açıklamayı okuyan Demokratik Alevi Derneği Eş Başkanı Kadriye Doğan, mescidin Alevi toplumuna danışılmadan açıldığını belirterek "Munzur bizim için yalnızca akan bir su değildir. O hak ile canın buluştuğu kadim bir sırdır. Onun gözeleri nice dervişin gülbangı, nice pirin nefesi, nice anaların niyazıyla yoğrulmuş, halkımızın en kutsal mekanıdır. Her damlası lokmadır, her akışı semahtır, her taşını niyazdır. Ancak gönül gözü kör olanlar bu hakikati bilmez. Bizim rızamız olmadan, inancımız gözetilmeden yapılan bu iş Alevi inancını yok sayan, bizleri resmi ideolojinin tekçi inanç anlayışına mahkum etmek isteyen zihniyetin yeni perdesidir" dedi.

‘İNANCIMIZIN KUTSAL MEKANLARINDAN ELİNİZİ AYAĞINIZI ÇEKİN’

"Nil Nehri Afrika için ne ifade ediyorsa, Ganj Hindistan için ne ifade ediyorsa Munzur da Dersim için bu anlam bütünlüğünde eksik değildir” diyen Doğan, “Ayrıca belirtmek isteriz ki AKP iktidarı eko kırım politikalarının tamamlayıcısı olarak inanç kırımını da yanına koyan, yani toplumsal ekolojiimize ve inancımıza yönelimin cisimleşmiş halidir. Mevcut iktidarın politikaları göz önüne alındığında inanç kırımı kutsal mekanın yok edilmesi ekolojik talanın ön koşuludur. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Munzur'a dokunmayın, rızasız iş yapmayın, asmilasyondan vazgeçin, inancımızın kutsal mekanlarından elinizi ayağınızı çekin"

‘ASİMİLASYONA HİZMET EDEN BİR ANLAYIŞTIR’

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tacar ise burada mescidin açılmasını asimilasyona hizmet eden bir anlayış olduğunu belirterek, "Biz Alevi-Kızılbaş kimliğine sahip insanlar da Ovacık Gözelerini bir ziyaret bilir. Burası turizme açılan bir hizmet yeri değil, turizmde elbette ki farklı görüşteki insanlar gelip gezebilirler, görebilirler. Ama buradaki kutsal mekanımıza gelip burada ibadetlerini gerçekleştirme asimilasyona hizmet eden bir anlayıştır. Biz buna karşıyız. Bırakın her toplum kendi inancını yürütsün. Biz camiye de, kiliseye de, cemevine de, sinagoga da karşı çıkmadığımızı, her halkın kendi inancını yaşamasını gerektiğini söylüyoruz. Bu barış sürecinde de Alevilerin haklı taleplerinin anayasal güvence altına alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

2021 yılında Fırat Kalkınma Ajansı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan 8 milyon TL'lik finansmanla, Munzur Gözeleri'nde ahşap yürüme yolları, köprü güçlendirme çalışması, giriş kısımlara bazalt taşların döşenmesi, sit alanı dışında kalan kısımlara otopark, organik ürün satış stantları, kurban kesim yeri, mutfak ve çadır alanları yapılmıştı. Bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları söz konusu projeye itiraz etmiş, Munzur Gözeleri'nin ibadethane olduğunu ve doğal haliyle kalması gerektiğini belirtilmişti.

Öte yandan Munzur Gözeleri 2001 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1.Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmişti.