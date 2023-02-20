Aleyna Tilki’den Diyanet'in fetvasına tepki

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 18:53

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 18:53

Diyanet Başkanlığı fetva sitesinde “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi” sorusuna verilen yanıtta "Dinimizde kimsesiz çocukların bakım ve gözetilmesi tavsiye edilmiş olmakla birlikte hukukî birtakım sonuçlar doğuran bir evlatlık müessesi kabul edilmiş değildir. Buna göre, evlat edinenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bir evlenme engeli doğmadığı gibi, evlatlığın kendi öz anne babasının yerine, evlat edinenlerin nesebine kaydedilmesi de caiz değildir" ifadeleri tepki toplamıştı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, söz konusu fetvaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Aleyna Tilki paylaşımında, “Şu anda gözleri korku ve telaşla bakan, acısı dünyanın çatlaklarına kadar derinleşmiş çocukların en büyük ihtiyacı güven hissetmek, çocuk olduğunu bilmek ve oyun oynamaya devam edebilmek iken nasıl konu onların evlenmesine gelir? Bu akıl almaz zihniyete kardeşlerimizi harcatmayız!” ifadelerini kullandı.