Demet Evgar'dan Diyanet'in fetvasına tepki: 'Bu cümlenin üstüne yatamayız...'
Ünlü oyuncu Demet Evgar, depremzede çocuklara ilişkin "Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığı" yönünde fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı'na sert tepki gösterdi. Evgar, "Bu cümlenin üstüne yatamayız. Bu vatanın çocuklarını koruyamazsak, ölsek de uyanamayız" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden ve refakatsiz duruma gelen çocuklara yönelik etkili bir takip mekanizması kurulamaması tartışılırken Diyanet, "Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi?" sorusuna dikkati çeken bir yanıt vermişti.
Yanıtta, evlatlığın mirasçı olma hakkı bulunmadığı belirtilerek, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" denilmişti.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Sosyal medyadaki tepkiler üzerine bir süre sonra Din İşleri Yüksek Kurulu’nun sitesindeki ilgili sayfa silinmişti. Depreme dair tüm soru ve yanıtların yer aldığı sayfada da "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?" sorusu ve yanıtı çıkarılmıştı.
Skandal fetvaya tepkiler sürerken; ünlü oyuncu Demet Evgar'dan da konuya ilişkin bir paylaşım geldi.
"NE YAZSAM HAFİF KALIYOR..."
Kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Evgar, şu ifadeleri kullandı:
"Diyanet İşleri depremzede çocuklarımızla ilgili 'evlenme engelinin olmadığı' açıklamasında bulundu. Ne yazsam hafif kalıyor. Yazıyorum siliyorum. Kanım donuk, beynim uyuştu, kalbim yanıyor… Bu cümlenin üstüne yatamayız. Bu vatanın çocuklarını koruyamazsak, ölsek de uyanamayız."
En Çok Okunan Haberler
-
- Arama kurtarma ekipleri neden geri döndü?
- Arınç YSK'ye yetki verdi!
- Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti
- YÖK'ten üniversitelere ilişkin kararlar
- Can kaybımız artıyor!
- MTA Diri Fay Hattı Haritası güncellendi!
- Ağaoğlu'nun yıllar önceki itirafları yeniden gündem oldu
- 'Depremzede çocuk' fetvası!
- Haluk Levent AHBAP’ı hedef alan trollere yanıt verdi
- 'Deprem' tahliyelerine yeniden tutuklama kararı