Ali Ağaoğlu'ndan çevre katliamı: 'Doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdi'
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ali Ağaoğlu'nun Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisini tahrip ettiğini ve doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdiğini duyurdu.
Yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan doğa harikası Mandalya Körfezi’ne çevreciler ve sivil toplum örgütlerinin tüm uyarılarına rağmen milyar dolarlık rant projesi yapan Ali Ağaoğlu'nun doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdiği ortaya çıktı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından Ali Ağaoğlu'nun, en önemli sulak alanlardan birisini mahvedecek, su kaynaklarının yönünü değiştiren "kaçak baraj ve göletler" yaptığını duyurdu.
Aras, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Sayın Ali Ağaoğlu, hatırlarsanız önce Bodrum’da olduğunu söyleyerek tanıttığınız, itirazımız üzerine Milas’ta olduğunu kabul ettiğiniz “suni cennet” projenize karşı sivil toplum örgütlerinin açtığı davalarda mahkeme tarafından tespit edilen bilirkişi heyeti, projenizin; 197 tür kuşun yaşadığı Tuzla Sulak Alanını yok edeceğini tespit etmekle birlikte, ÇED raporu alabilmek için verdiğiniz “Su kaynaklarını olduğu gibi bırakacağız” taahhüdünüze rağmen, DSİ’den habersiz olarak yaptığınız baraj ve göletleri de tespit etmiş !! Ali Bey, membranlı göletlerle yönünü değiştirdiğiniz derenin akışı kesilen tatlı suyu, sizin şirketler grubunuzun değil, halkın malıdır. Özetle size demek istediğim, biz bu olup bitenleri görmemezlikten gelmeyiz, gelmeyeceğiz"
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