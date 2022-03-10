Ali Babacan, altı partinin parlamenter sistem çalışmasını değerlendirdi

10 Mart 2022 Perşembe, 04:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin seçim ittifakına yaklaşımına ilişkin değerlendirmede bulundu. Babacan, partisinin ikinci kuruluş yıldönümü nedeniyle basın kuruluşlarının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

OTOKRAT LİDER UYARISI

Gündemi değerlendiren Babacan, Cumhur İttifakı’na oy veren yurttaşların, “Bizi kurtarın” diye yakındıklarını, seçim sonrasını yönetmenin çok önemli oluğunu ve hazırlık yapılması gerektiğini kaydetti. Babacan, “Otokrat liderlerden demokrat liderlere dönülen ancak hazırlıksız olduğu için çözüm üretemeyen ülkeler var. Demokrasinin, vatandaşları için refah ve güvenlik üretebileceğini ispat etmemiz lazım. Aksi halde başka bir döngü gelir ve işler başka otokrat lidere doğru evrilebilir. Onun için sadece seçim kazanmak değil, demokrasinin de kazanmasını sağlamak ve Türkiye’yi kazanmak çok önemli” diye konuştu. AKP’ye oy vermiş seçmenin şu anda partiyi savunmadığını anlatan Babacan, “AKP seçmenini iyi anlamak gerekiyor. İnsanların korkularını, endişelerini gidermek gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

DEVA lideri Ali Babacan, Ankara temsilcimiz Sertaç Eş’in sorularını yanıtladı.

"ETİK BULMUYORUZ"

Babacan, Millet İttifakı’na katılıp katılmayacakları konusunda şunları söyledi: “Altı partinin ortak çalışması bir ittifak vizyonuyla devam edecekse ki doğal akışı bu yönde, o zaman kurulacak ittifakın ilke ve değerlerinin de çalışılması ve üzerinde uzlaşılması gerekiyor. Böyle bir süreç içerisinde biz bir aktör olarak yer almışken, altı partinin bu sürecinin doğal akışının sonucunun ittifaka doğru olduğuyla ilgili bir ön kabul de varken başka ittifaklarla ilgili konuları aklımızdan geçirmenin ve başkalarıyla bu işleri konuşmanın etik olmayacağını düşünüyoruz. Alternatif süreçler etik olmaz bizim açımızdan. Yedek ittifak çalışmamız yok.”

"KRİTİK KARARLAR VAR"

Babacan, altı partinin çalışacağı konuların belirlendiğini anlatarak “Geçiş sürecinin yol haritası başta olmak üzere altı partinin beraber çalışacağı konuları tespit ettik. Bunun bir süre daha ikili temaslarla gitmesi, gerekirse altılı masa kurulması düşünülebilir. Bu sefer, geçiş sürecinin yol haritasıyla alakalı olarak masada direkt genel başkanlar seviyesinde oturulup son nokta koyulabilir. Çünkü orada kritik siyasi kararla ilgili hususlar var” diye konuştu.

"KÖK SEBEPLERE İNMEK GEREKİYOR"

Kürt sorununa ilişkin soruları da yanıtlayan Babacan, şöyle konuştu: “Varlığını kabul ediyoruz. Çözümünün temel insan hakları ve özgürlüklerin aynen tanınmasından geçtiğini söylüyoruz. Çözüm sürecinde bir terör örgütünün yapacakları ile kendi vatandaşlarımızın temel haklarının ilerlemesinin aynı masada pazarlık konusu yapılmasını yanlış görüyoruz. Terörle mücadeleyi ayırmamız gerekiyor. Terörle mücadelenin sadece teröristleri etkisiz hale getirerek bitmeyeceğini bilmek gerekiyor. 40 yılda bitmiş mi? Bölgesel ve bölge ötesindeki ülkelerle yakın diyalog, işbirliği gerekiyor. Kök sebeplere inmek, çatışma çözümü alanına bakmak gerekiyor. Programımızı hazırlarken en çok mesai harcadığımız alan Kürt sorunuydu.”