Ali Babacan: Hayalimizdeki Türkiye hepimizin Türkiye’sidir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bizim hedefimiz ülkemizde eşit vatandaşlık ilkesini hakim kılmaktır. Hayalimizdeki Türkiye hepimizin Türkiye'sidir” dedi.

DHA
22 Nisan 2022 Cuma, 01:39
Ali Babacan: Hayalimizdeki Türkiye hepimizin Türkiye’sidir
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı. Dağkapı Meydanı’nda düzenlenen iftar programında konuşan Babacan, hakkın, hukukun, özgürlüğün pazarlığı olmayacağını belirterek, "Özgür, zengin ve güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Biz eşitlik diyoruz. Eşit vatandaşlığın altını kalın kalemle çiziyoruz. Hedefimiz ülkemizde eşit vatandaşlık ilkesini hakim kılmaktır. Bizim hedefimiz, herkesin kendi kimliğiyle olduğu gibi kabul edildiği bir Türkiye'yi inşa etmektir. Hayalimizdeki Türkiye, hepimizin Türkiye'sidir” diye konuştu.

Programın ardından Babacan ve beraberindekiler, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. 

 


Deva Partisi ali babacan türkiye

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