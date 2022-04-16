Ali Babacan duyurdu: DEVA Partisi'ne silahlı saldırı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Malatya'nın Pütürge ilçesindeki binasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2022 Cumartesi, 06:37
Ali Babacan duyurdu: DEVA Partisi'ne silahlı saldırı!
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DEVA Partisi ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları belirtti:

  • Kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunulmuştur.
  • Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
  • Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız.



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