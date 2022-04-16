Ali Babacan duyurdu: DEVA Partisi'ne silahlı saldırı!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Malatya'nın Pütürge ilçesindeki binasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
DEVA Partisi ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi.
Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları belirtti:
- Kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunulmuştur.
- Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
- Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız.
Kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Ali Babacan (@alibabacan) April 15, 2022
Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız.
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