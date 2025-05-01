Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'telef' yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Cumhurbaşkanlığı yolunda daha kaç CHP’li telef olacak?" sözlerine tepki gösteren DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Buna demokrasi denmez. Eğer telef olan bir şey varsa Türkiye'de, Türkiye, Sayın Erdoğan'ın bizzat eliyle telef olmaktadır, hukuk telef olmaktadır" dedi.

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'telef' yanıtı!
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ANKA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 15:23

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin dünkü grup toplantısında, "Eskiler, 'Keçiyi yardan uçuran bir tutam otmuş' derler. Bakalım, Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset girdabında telef olup gidecek?" şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

"TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN'IN BİZZAT ELİYLE TELEF OLMAKTADIR"

Babacan, şunları kaydetti:

"Bu 'telef' kelimesi Sayın Erdoğan'ın siyasi rakiplerini kendi zihin dünyasında nasıl konumlandırdığının belki de bir açığa vurumu. Çok ayıp, bir ülkenin cumhurbaşkanına böyle sözler yakışmıyor. Anlaşılıyor ki Sayın Erdoğan, siyasi rakiplerinin bir kısmının yargı yoluyla, bir kısmını iftiralarla çamur atarak, bir kısmını basın karartmasıyla teker teker elimine ederek seçime gitmeyi düşünüyor. Buna demokrasi denmez. Eğer telef olan bir şey varsa Türkiye'de; Türkiye, Sayın Erdoğan'ın bizzat eliyle telef olmaktadır, hukuk telef olmaktadır."


Etiketler: #ali babacan #Deva Partisi

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