Erdoğan'dan 'bant' göndermeli İBB çıkışı... Kürsüden gözdağı verdi: 'Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li telef olup gidecek...'

Yayınlanma: 30.04.2025 - 12:42

Güncelleme: 30.04.2025 - 13:43

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının büyük bir bölümünde CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, CHP liderini, "partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri, arsızları, sahtekarları" demokrasi kahramanı ilan etmekle suçladı.

ÖZEL'E: "RÜŞVETÇİLERİ KAHRAMAN İLAN EDİYOR"

Erdoğan, Özel' e ithafen "Batı'daki hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük operasyonlarına alkış tutarken kendi partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri, arsızları, sahtekarları demokrasi kahramanı ilan ediyor" ifadelerini kullandı.

PARTİ TEŞKİLATINA DİKKAT ÇEKEN UYARI

Açıklamalarında parti teşkilatına da seslenen Erdoğan, "Kabahati asla millette aramayacağız, kendimize soracağız. Neyi yarım yamalak yaptığımıza odaklanacağız. Yeniden milletimize yönelip milletimiz ile daha güçlü kucaklaşıp yek vücut olacağız. Aksi takdirde mum gibi eriyip giden partilerden birine dönüşürüz. 15 yıl önce 2023 vizyonu dedik ve bu hedefe ulaştık. Şimdi de 2053 diyoruz" dedi.

"İBB SORUŞTURMASI" AÇIKLAMASI

İBB'ye yönelik soruşturmaların ikinci dalgasına dair de konuşan Erdoğan, "Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekarlığın partisi pırtısı kimliği olmaz. İster İstanbul'da ister başka yerde olsun ortada bir deli dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

"BAKALIM KAÇ CHP'Lİ DAHA TELEF OLACAK..."

Özgür Özel'i "cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmakla" suçlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir de kalkmış bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Önceki genel başkan da cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli şekilde tarih oldu. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi? Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek. Hep birlikte izleyip göreceğiz."

Erdoğan 'bant' göndermesi de yaparak, "Girdikleri her işte güya şeffaf olacaklardı ama gördük ki bantçı olmuşlar" dedi.

ERDOĞAN'DAN 'SEÇİM' MESAJI

Konuşmasında seçimlere dair de mesaj veren Erdoğan, "AK Parti açısından seçim her gün seher vakti ile başlayan asla bitmeyecek olan bir imtihandır. Biz maraton koşucusuyuz. Sizlerden her şeyinizi buna göre ayarlamanızı istiyorum. Sizlerden günün her saati sokakta, iş yerlerinde, evlerde, insanın bulunduğu her yerde AK Parti'nin rüzgarını hissettirmenizi bekliyorum" dedi.

"AK PARTİ'NİN BİR SAHİBİ VARSA O DA MİLLETİMİZİN TA KENDİSİDİR"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Geçen hafta çarşamba günü TBMM'nin 105. Kuruluş Yıl Dönümü ile Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Emek vermiş, ter dökmüş, millet için mücadele etmiş tüm milletvekilleri adına şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin banisi, Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra Kurtuluş Savaşı'mızı sevk ve idare eden tüm vekillerimizi rahmetle yad ediyorum.

* 27 Nisan Pazar günü ise milli iradeye yapılan hadsizliğin 18. seneidevriyesiydi. Türk demokrasisine cesaretle sahip çıktı. O gün aslında tarihin akışını da değiştirdik. 7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları, 17-25 Aralık'ın 15 Temmuz'un başarısız olmasının gerisinde 27 Nisan gecesi aldığımız yürekli tavır vardır. AK Parti milletin kurduğu, büyüttüğü partidir. AK Parti'nin bir sahibi varsa o da milletimizin ta kendisidir.

TEŞKİLATA UYARI: AKSİ HALDE MUM GİBİ ERİYİP GİDEN PARTİYE DÖNÜŞÜRÜZ

* Kabahati asla millette aramayacak hep kendimize bakacağız. Neyi eksik neyi yanlış yaptığımıza, neyi yarım yamalak yaptığımıza odaklanacağız. Milletimizle daha güçlü şekilde kucaklaşacağız. Allah korusun aksi takdirde Türk siyasi hayatında sayısız örneği olan mum gibi eriyip giden partilerden biri haline dönüşürüz.

* Pekleşe pekleşe yolumuza devam ettik ve ediyoruz. 15 yıl önce 2023 vizyonu dedik ve bu hedefe ulaştık. Şimdi de 2053 diyoruz. Görüyorsunuz 2025'i neredeyse yarıladık. 23 yıllık iktidarımızdan ilhamla, cesaretle geleceğe çok daha güvenle, umutla, heyecanla bakıyoruz. Günlük olayların hercümerci sizi aldatmasın. Sel gider kum kalır. Aslolan milletimizle aramızdaki bağdır. Aslolan necip milletimizin hayır duasıdır. Her zaman bileğimizin gücüne, döktüğümüz alın terine güvendik. 86 milyonun tamamına ulaşmanın derdini ve gayesini taşıyacağız. Armut piş ağzıma düş anlayışının bizim tasavvurumuzda yeri yoktur.

* Biz sürüklenen değil, inşa eden, kuran, yönlendiren taraftayız, hep öyle kalacağız. Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin işidir. Bunlar ülkeleri, milletleri, şehirleri için hiçbir vizyonları olmadığı halde her seçimde iktidara gelme hevesine kapılırlar. Son örneğini 2023 seçimlerinin ardından gördüğümüz üzere, sandıkta seçmenden tokadı yiyince milleti aşağılamaya başlarlar. Türk demokrasisinin kalitesini düşüren temel sorunlardan biri, daha önce de söylediğim gibi toksik muhalefet anlayışıdır. CHP, Meclis'teki sandalye sayısına göre ülkenin en büyük muhalefet partisidir.

"PARTİSİNİ AHTAPOT GİBİ SARAN RÜŞVETÇİLERİ DEMOKRASİ KAHRAMANI İLAN EDİYOR"

* Toplumun siyaset kurumuna güveninin artırılmasından en az iktidar partisi en az bizim kadar onlar da sorumlu ama CHP'nin başındaki zat FETÖ'cülerin üfürükleri ile siyaset yaptığını sanıyor. Milli Eğitim Bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, yargı mensuplarımıza, emniyet güçlerimize saldırarak ucuz yollardan gündeme gelmeye çalışıyor. Kendi partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri demokrasi kahramanı ilan ediyor. Yalancı medya kuruluşlarına salya sümük ağlayarak partisini ve ülkesini de utandırıyor. Ettiği lafların içi tamamen boş. Nezaket deseniz hak getire. Üslup deseniz neye benzetsek ona haksızlık edeceğimiz derecede berbat.

"ÖZGÜR ÖZEL CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI PEŞİNDE, İNSAN ÖNCE BİR AYNAYA BAKAR"

* Sayın Özel, aklına her estiğinde kendince bize meydan okuyor. İnsan önce bir aynaya bakar. Kendini bir ölçer, tartar. Senin siyaset seviyen bırakınız bizi herhangi bir şehrimizin bir mahallesindeki parti temsilcilerimizin bile fersah fersah gerisinde. Bir de kalkmış bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Önceki genel başkan da cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli şekilde tarih oldu. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi? Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek. Hep birlikte izleyip göreceğiz.

* CHP Genel Başkanı önce bir mahalle temsilcimizin siyaset kalibresine çıksın, ondan sonra ne diyor diye kulak kabartırız. Girdiği bu yanlış yolda ısrar ederse kendisini muhatap almayız.

"GÜYA ŞEFFAF OLACAKLARDI, BANTÇI OLDULAR"

* "İzahı olmayanın mizahı olur" diye meşhur bir söz var. CHP'de olup bitenleri başka türlü anlamlandırmak mümkün değil. Girdikleri her işte güya şeffaf olacaklardı ama gördük ki bantçı olmuşlar.

'SEÇİM' MESAJI

* AK Parti açısından seçim her gün seher vakti ile başlayan asla bitmeyecek olan bir imtihandır. Biz maraton koşucusuyuz. Sizlerden her şeyinizi buna göre ayarlamanızı istiyorum. Sizlerden günün her saati sokakta, iş yerlerinde, evlerde, insanın bulunduğu her yerde AK Parti'nin rüzgarını hissettirmenizi bekliyorum.

"ANI DEĞİL, GELECEĞİ GÖZETİYORUZ"

* Kuzeyimizde ve güneyimizde yaşanan sıcak çatışmaları, gerilimleri hep birlikte takip ediyoruz. Gazze başta olmak üzere son dönemde dünyanın farklı bölgelerinde vuku bulan her katliam bir hakikati tekrar hatırlatmıştır. Bu, Batı'nın sözde değerlerinin bir aldatmacadan ibaret olduğudur.

* İlk sıraya Türkiye'nin güvenliğini koyuyoruz. Attığımız her adımı anı değil, geleceği gözeterek planlıyoruz. Cumhur İttifakı olarak günü kurtarmanın değil, Türkiye'nin istikbalini inşa etmenin derdindeyiz. Büyük bir sabırla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye projesini de dikkatle takip ettiğimiz Suriye'deki gelişmeleri, Akdeniz'de giderek kızışan çekişmeleri de, ekonomideki hassasiyetleri de böyle bir projeksiyonla yönetiyoruz.

İBB SORUŞTURMASI: "DELİ DUMRUL DÜZENİNE YARGI GÖZ YUMMAZ"

* Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekarlığın partisi pırtısı kimliği olmaz. İster İstanbul'da ister başka yerde olsun ortada bir deli dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur.

"KOLTUĞUNU BORÇLU OLDUĞU PATRONUNA TALİMAT ALMAYA GİTTİ"

* Son İstanbul depremi ile önemi bir kez daha idrak edilen kentsel dönüşüm konusunda hazırlık içindeyiz. İstanbullu vatandaşlarımızın canlarını, mallarını kifayetsiz muhterislerin kaprislerine bir İstanbullu olarak bırakamayız. 23 Nisan'dan bu yana verdiğimiz mücadele ile bunu bir kere daha ortaya koyduk. İstanbul'u ağzından düşürmeyen CHP Genel Başkanı depremden 5 gün sonra şehrin yolunu hatırlamıştır. Ona da koltuğunu borçlu olduğu patronundan talimat almaya gitmiştir. Deprem bölgesinde 2 yılda 201 bin konutu teslim ederek yıl sonuna kadar da 453 bin konutu bitirmeyi planlayarak bu konudaki rüştümüzü ispatladık. İş yapmak yerine şov yapanlar yüzünden her depremde İstanbul için yüreğimiz ağzımıza geliyor.

"CHP'NİN BELEDİYELERİNDE BU TÜR MİLLET BAHÇELERİNİ BULAMAZSINIZ"

* Kağıthane Hasbahçe'de tüm vatandaşlarımız oraya gelmiş, çadırlarını kurmuş, orada çocuklarıyla sabahlamaya hazırlanırlarken, belediyemizin restoranında onlarla şöyle birer çay içtik. Orası millet bahçesiydi. Sağ olsun başta Murat Kurum kardeşim başta olmak üzere süratle yaptılar. CHP'nin belediyelerinde bu tür millet bahçelerini bulamazsınız. İstanbul'da 50 bin sosyal konutla ilgili çalışmalar sürüyor. Konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek. 200 bin kişi, deprem riskinden kurtarılıp, güvenli barınma imkanına kavuşacak.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA HAZIRLIK İÇİNDEYİZ"

* Devletin ve milletin bekası için üstlendiğimiz sorumluluklar, kendi kısır siyasetlerini karıştıranlara laf yetiştirerek kaybedecek vaktimiz yok. Onların yapmadıkları görevleri de gerketiğinde biz omuzlayıp, icraate dönüştürüyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda benzer bir hazırlık içindeyiz. İstanbullu vatandaşlarımızın canlarını, mallarını kifayetsiz muhterislerin kaprislerine, bir İstanbullu olarak bırakamayız. İstanbul'un üzerine karabasan gibi çöken beceriksizliğin devam etmesine asla gönlümüz razı değil.

"YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK ORANLARI ARTTI"

* Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşımıza 700 bin lira hibe, 700 bin lira faizsiz kredi, 100 bin lira faizsiz kredi sağladık. Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz. Hibemizi 875 bin liraya, kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz. İş yerleri için hibe desteğini 437 bin 500 liraya, kredi desteğini de 437 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Taşınma yardımı iste 125 bin lirayı buluyor.