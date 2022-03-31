Ali Erbaş, 88 yıl sonra Ayasofya'da teravih namazını kıldıracak

31 Mart 2022 Perşembe, 17:18

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, 86 yılın ardından müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da, salgın nedeniyle iki sene gecikmeli olarak ilk teravih namazı yarın cemaatle kılınacak

Buradaki ilk teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

"Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah."

Elhamdülillah



Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu Ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak.

İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım İnşallah. pic.twitter.com/RFqMD9aKsd — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 31, 2022



