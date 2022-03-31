Ali Erbaş, 88 yıl sonra Ayasofya'da teravih namazını kıldıracak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 88 yıl aradan sonra müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da ilk teravih namazını kıldıracak.
Diyanetten yapılan açıklamaya göre, 86 yılın ardından müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da, salgın nedeniyle iki sene gecikmeli olarak ilk teravih namazı yarın cemaatle kılınacak
Buradaki ilk teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;
"Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah."
Elhamdülillah— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 31, 2022
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu Ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak.
İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım İnşallah. pic.twitter.com/RFqMD9aKsd
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