Ali Erbaş, Taliban'la görüştü: 'Yeni ve olumlu bir sayfa' mesajı
Ankara'yı ziyaret eden Taliban heyeti dünkü temasları sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la da görüştü.
Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban tarafından Ankara'ya gönderilerek temaslarda bulunan heyet, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'la da görüştü.
Erbaş'ın makamında gerçekleşen görüşmede heyette yer alan Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi'nin "Türkiye ve Afganistan’ın tarihe dayalı ilişkilerinde yeni ve olumlu bir sayfa açacaklarını söylediği" belirtildi.
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