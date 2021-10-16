Ali Erbaş, Taliban'la görüştü: 'Yeni ve olumlu bir sayfa' mesajı

16 Ekim 2021 Cumartesi, 11:01

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban tarafından Ankara'ya gönderilerek temaslarda bulunan heyet, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'la da görüştü.

Erbaş'ın makamında gerçekleşen görüşmede heyette yer alan Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi'nin "Türkiye ve Afganistan’ın tarihe dayalı ilişkilerinde yeni ve olumlu bir sayfa açacaklarını söylediği" belirtildi.