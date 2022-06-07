Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü oldu

07 Haziran 2022 Salı, 11:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nü 2020 yılının Mayıs ayından bu yana sürdüren Aysel Özkan görevinden ayrıldı. Özkan’dan boşalan makama Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu atandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendi isteğiyle görevinden ayrılan Aysel Özkan’a özverili çalışmaları ve başarılı hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.

Ayrılık kararını açıklayan Özkan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Son derece kaliteli ve donanımlı İZSU emekçilerinin yüksek performanslarını devam ettireceğini bilerek gözüm arkada kalmadan görevimi devrediyorum. Birlikte çalıştığımız süre içinde başta Başkanımız Sayın Tunç Soyer olmak üzere yönetici arkadaşlarıma ve tüm İZSU emekçilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

İZSU GENEL MÜDÜRÜ ALİ HIDIR KÖSEOĞLU KİMDİ? ’nun özgeçmişi:

İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, 1969 yılında Tunceli’de doğdu. İlk ve orta eğitimini Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda tamamladı. Lise eğitimini Hatay İskenderun Lisesi’nde tamamlayan Köseoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Memuriyet hayatına 1993 yılında Hatay İskenderun Belediyesi’nde mühendis olarak başladı. 1996 – 2014 yılları arasında 18 yıl boyunca Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı.

2014 yılında İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2014 – 2019 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ali Hıdır Köseoğlu, 2019 yılında İZSU Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Köseoğlu evli ve 4 çocuk babasıdır.