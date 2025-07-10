Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesinin üzerinden 12 yıl geçti: 'Yıllar yavrumun hasretiyle geçiyor'

Eskişehir'de 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında polisler ve eli sopalı kişiler tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünün üzerinden 12 yıl geçti.

Cumhuriyet’e konuşan Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, “Bu sene anmayı Ali İsmail’in doğduğu mahallenin meydanında yapacağız. Ali İsmail’i orada türkülerle, güzelliklerle anacağız” dedi.

‘BİTMEDİ GEZİ KORKULARI’

Son dönemde Gezi davasına ilişkin açılan davalara vurgu yapan Korkmaz, “Bitmedi, Gezi korkuları bitmedi. O Gezi’nin korkusu hâlâ geçmedi. Biz sadece Ali İsmail’i değil, Gezi’de yitirdiğimiz bütün canlarımızı yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Korkmaz, “Biz Ali İsmail’i sadece gözyaşı dökerek onun yasını tutarak değil, onu iyiliklerle, onun yaptığı şeylerle anıyoruz, anacağız. Unutmayacağız ki zaten unutmamız mümkün değil, unutturmayacağız. Çok özledim onu. Yaşıtları, yuva sahibi oldu, evlat sahibi oldu. Yaşasaydı 31 yaşında olacaktı. Ancak Ali İsmail güzelliklerle yaşıyor. Sadece bedenen aramızda değil. Onun için kurduğumuz vakıftaki gençler onun yarım kalan düşlerini tamamlıyor” diye konuştu.

Anne Korkmaz, “Ali eğitimini tamamlayamadı. Genç sanatçı fonumuz var. Sanatsal faaliyetlerini yapmak isteyen öğrendilerimize, sanatçılarımıza destek veriyoruz. Onun yapmak istedikleriyle yaşatmaya çalışıyoruz. Antakya merkezde gençlik merkezimiz vardı, vakıf binamız vardı. O depremde yıkıldı. Şu an Ali İsmail’in doğduğu mahallede bir tane vakıf binası yapacağız. O merkez yapıldıktan sonra daha çok faaliyetler yapılacak” dedi.