Ali İsmail Korkmaz Parkı açılıyor
Güzelbahçe Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısında aldığı karar kapsamında Gezi eylemleri sırasında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın adı verileceği park 21 Ağustos’ta açılacak
Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın ismi İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde yaşayacak. Korkmaz’ın adının verildiği Kahramandere Mahallesi Eski Seferihisar Caddesi üzerinde bulunan park 21 Ağustos Çarşamba saat 18:00’de yapılacak törenle açılacak.
“ALİ İSMAİL ARTIK GÜZELBAHÇE’NİN EVLADI”
Ali İsmail Korkmaz’ı Güzelbahçe’de yaşatacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Ali İsmail Korkmaz Gezi Şehitleri arasında en genç evlatlarımızdan birisiydi. Güzelbahçe Eski Seferihisar Caddesi üzerinde bulunan parkımızda Ali İsmail’in ismini yaşatacağız. 10 Temmuz ölüm yıl dönümümde parkını açmayı çok istiyorduk fakat ailenin gelememesi programın uygun olmaması nedeniyle bugüne erteledik. Annesi, babası ve abisinin de katılacağı park açılışında Ali İsmail korkmaz’ı Güzelbahçe’mizde yaşatacağız. ” diye konuştu.
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