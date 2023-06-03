Ali İsmail Korkmaz saldırıya uğradığı sokakta anıldı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 19:57

Güncelleme: 03.06.2023 - 19:57

Evrensel'de yer alan habere göre DİSK, KESK, TMMOB, EBTO ve ALİKEV’in çağrısıyla Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokakta düzenlenen anma törenine Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz, abisi Gürkan Korkmaz ve yeğeni Ali İsmail Korkmaz katıldı.

Anma töreninde konuşan DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya, Gezi Eylemleri'nin 10. yılında yine Sanayi Sokakta olduklarına dikkat çekti. Eskişehir Emek ve Demokrasi güçleri olarak 10 yıldır bu alanı boş bırakmadıklarını belirten Kaya, “Bizim için bu alanı boş bırakmak demek Gezi Direnişinde yitirdiğimiz canlarımızın hesabını sormaktan vazgeçmek demektir. Bu alandan uzaklaşmak emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesinden, Gezi’nin haklı taleplerinden uzaklaşmak demektir. O nedenle ısrarla burada olacağız. Burada katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın ve Gezi Direnişi’nde katledilenlerin hesabını sormanın sorumluluğu ve heyecanıyla burada olacağız” dedi.

Daha sonra söz alan Ali İsmail Korkmaz’ın abisi Gürkan Korkmaz, şöyle konuştu:

“10 yıl geçti Ali İsmail’in bu sokakta düşmesinin üzerinden. Acımız geçmedi, geçmeyecek bunu biliyoruz. Benim oğlum Ali İsmail amcası düştüğünde henüz anne karnındaydı. Bugün bizimle birlikte. Ali İsmail amcasının mücadelesine güç vermek için burada. Az önce bir kafede oturuyorduk. Oradaki garsona sordu. ‘Abi sen Ali İsmail Korkmaz’ı tanıyor musun?’ dedi. Çocuk genç bir yaştaydı. Tanımıyordu. Bizim borcumuzdur Ali İsmail’in, Ahmet’in, Abdo Can’ın, Ethem’in, Berkin’in Mehmet’in Hasan Ferit’in adını duymayan kalmayana kadar herkes anlatmak, herkese duyurmak. Biz Antakya’dan geliyoruz. 4 ay önce bir deprem oldu. Orada başta kuzenim ve eşi olmak üzere on binlerce vatandaşımızı, akrabamızı, kardeşimizi enkaz altında bıraktık. 3 gün boyunca devlet yoktu. 3 gün boyunca hiç kimse yoktu orada ve enkaz altında insanlar kurtarılmayı bekledi. Kuzenimin eşi enkaz altında doğrum yaptı. Bebeğini koklayamadan mezara koymak zorunda kaldık. Biz Ali İsmail’i anmak için buradayız. Sayı çok değerli. Ama 100 kişiysek 200 polis gelmiş buraya. Bir çocuğu anmak, adaletsizce, hukuksuzca, canice katlini eleştirmek, haykırmak için toplanan insanlar için bu kadar polis toplanıyorsa, devlet onlarca, yüzlerce polisi buraya gönderiyorsa orada enkaz altında insanlar can çekişirken neredeydi devlet? Ben bunu sormak istiyorum. Elbet adalet için mücadele edeceğiz ama şunu da bunu hatırlatmak istiyorum: Adalet herkese lazım olacak bir gün”